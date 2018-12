Reutersin lähteet: Pariisin mellakoitsijat varastivat poliisilta rynnäkkökiväärin – riemukaaren lähellä sytytetty rakennuspalo

Reutersin poliisilähteiden mukaan mielenosoittajat ovat varastaneet poliisiautosta rynnäkkökiväärin. Silminnäkijän mukaan riemukaaren läheisyydessä sijaitsevassa rakennuksessa on sytytetty tulipalo.

Keltaliiveiksi kutsutut mielenosoittajat vastustavat maan korkeita elinkustannuksia. Mielenosoitukset ovat yltyneet tänään laajoiksi mellakoiksi, joissa autoja on sytetty tuleen ja poliiseja heitelty kivillä ja muilla esineillä. Poliisi on vastannut voimankäytöllä.

Levottomuuksien takia Pariisissa 19 metroasemaa on suljettuna. Kiinniotettuja on yli 120 ja loukkaantuneita ainakin 65, joista yksitoista on poliiseja.