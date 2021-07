Tuhansia uusia tekstiviestihuijauksia levinnyt muutamassa päivässä – väittää henkilön saaneen vastaajaviestin

Jos asensit Android-haittaohjelman laitteellesi: Palauta laite tehdasasetuksille . Varmuuskopiosta palauttamisessa pitää varmistaa, että laitteelle palautetaan varmuuskopio, joka on luotu ennen haittaohjelman asentamista.

Jos käytit pankkisovellusta tai käsittelit luottokorttitietoja saastuneella laitteella, ole yhteydessä pankkiisi. Tee rahallisista menetyksistä rikosilmoitus.

Vaihda salasanat palveluihin, joita olet käyttänyt laitteellasi. Haittaohjelma on voinut varastaa salasanasi, jos olet kirjautunut palveluihin haittaohjelman asentamisen jälkeen.

Ota yhteyttä operaattoriisi, sillä liittymästäsi on voinut lähteä maksullisia viestejä. Tällä hetkellä liikkeellä olevat Android-haittaohjelmat levittävät itseään eteenpäin saastuneista laitteista lähetettävillä tekstiviesteillä.

Ohjeet: Kyberturvallisuuskeskus