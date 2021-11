Älä käytä pankkisovellusta saastuneella laitteella – tilanne pahenemassa: Tietoturvapöpö FluBot piinaa kymmeniätuhansia suomalaisia

Kuluneen vuorokauden aikana kymmenettuhannet suomalaiset ovat saaneet epäilyttäviä tekstiviestejä, jotka sisältävät haittaohjelman . Sama haittaohjelma levisi viime kesänä, mutta tällä kertaa sitä ei ole saatu pysäytettyä samoin keinoin. Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta arvioidaan, että viestien määrä tulee lisääntymään entisestään lähipäivinä, joten tietoisuuden levittäminen tekstiviestitse leviävästä FluBotista ja sen asentamisen vaarasta on nyt tärkeää.

FluBot-haittaohjelmaa levitetään tekstiviesteillä, joissa annetaan ymmärtää, että vastaanottaja on saanut esimerkiksi ääniviestin, vastaajaviestin tai ilmoituksen matkapuhelinoperaattorilta. Yhteistä on se, että käyttäjää pyydetään avaamaan viestissä oleva linkki.

Tuttu haitake viime kesältä

Aikaisemmin FluBot on ollut aktiivisena Suomessa viime kesänä, jolloin Kyberturvallisuuskeskus julkaisi asiasta varoituksen.

– Nyt aktivoitunut haittaohjelmakampanja on uusi, sillä aikaisemmin tehdyt torjuntatoimet eivät toimi tähän, hän jatkaa.

FluBot leviää muun muassa tällaisten tekstiviestien välityksellä. Laitteelle haitallinen verkko-osoite on peitetty kuvasta.

Keltaisen tason varoitus

Väyrysen mukaan yhteistyö operaattoreiden kanssa on keskeisessä asemassa, kun torjuntatoimenpiteitä tehdään tapaukseen liittyen. FluBot-kampanjassa tekstiviesteissä on useita erilaisia viestimuotoja, linkkejä ja kirjoitusasuja. Viestit on kirjoitettu suomeksi.