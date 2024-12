Venäjä vetäytyy Syyriassa lentotukikohtaansa, mutta mitä se tekee seuraavaksi?

Venäjän sotakalusto Syyriassa on lähtenyt liikkeelle sen jälkeen, kun Vladimir Putinin tukema diktaattori Bashar al-Assad syöstiin vallasta reilu viikko sitten.

Al-Assadin hallintoa suojellut Venäjän sotilasvoima vetäytyy parhaillaan sen kahteen Välimerellä sijaitsevaan tukikohtaan.

Toinen niistä on Latakian alueella sijaitseva Hmeimimin lentotukikohta, jonka ulkopuolella brittikanava Sky Newsin kirjeenvaihtaja Stuart Ramsay seurasi venäläiskaluston liikkeitä vain metrien päästä.

Tukikohdan porttia koristavista kasvokuvista vain Putin on jäljellä, al-Assad revitty alas.

Katso videolta, kuinka toimittaja raportoi vieressään valtavat Venäjän Z-kirjaimella merkityt sotilasajoneuvot.

Jääkö Venäjä Syyriaan?

Venäjä seuraavista liikkeistä ei ole varmuutta. Moskovan on kerrottu keskustelevan vallan kaapanneiden kapinallisten kanssa sen sotavoimien tulevaisuudesta Syyriassa uuden hallinnon aikana.

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Venäjä olisi siirtämässä ainakin osaa kalustostaan pois Syyriasta. Latakian lentotukikohtaan on nähty laskeutuvan useita venäläisiä kalustonkuljetuslentokoneita. Joukossa on ollut jättimäinen Antonov AN-124.

Ainakin yhden kuljetuskoneen on kerrottu lähteneen Syyriasta kohti Pohjois-Afrikan Libyaa, jossa Venäjällä on läsnäoloa. Reutersin mukaan lisää lentoja Venäjän tukikohdasta on tiedossa.

