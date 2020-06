Suuria ulkotilaisuuksia saa sittenkin järjestää jo heinäkuussa – nämä vaatimukset tulee täyttyä

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan isoja tilaisuuksia voidaan järjestää, jos käytettävissä on useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita.

Kososen mukaan yli 500 hengen kokoontumisissa saa olla myös seisomapaikkoja. Tällöinkin katsomoalueiden tulee olla rajattuja ja yleisölle on taattava riittävä väljyys.

– Läksimme siitä, että jos voimme mahdollistaa tämän stadioneille, ulkokatsomoille, joissa on istumapaikka, on ihan järkeenkäypää, että se on mahdollista myös riittävän isolle seisomapaikka-alueelle.