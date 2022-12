Elon Musk häviää taistelun internetin sielusta, uskoo suomalaistaustainen professori

Muskin kykyä siirtää sähköautoyhtiö Teslan menestys sosiaaliseen mediaan on alettu epäillä siinä määrin, että arvauspörssiä käydään jopa Twitterin kaatumisesta. Musk kuitenkin joutuu taipumaan sananvapauden päämäärissään myös ilman yhtiön konkurssia, arvioi oikeustieteen professori Anu Bradford Columbian yliopistosta New Yorkista.

Suomalaistaustainen Bradford viimeistelee parhaillaan kirjaa EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan digisääntelystä. Maailmanmaineeseen hän nousi edellisellä teoksellaan The Brussels effect – How the European Union Rules the World.