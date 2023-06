Tuhannet yrittävät aloittaa tyhjästä tulvan kurittamassa Ukrainassa – "Jos on aamulla elossa, se riittää"

Malyna Strahova , 56, ja hänen miehensä Oleksander katselevat epätietoisina ympärilleen Mykolajivin rautatieasemalla Etelä-Ukrainassa. Ei sen takia, etteikö paikka olisi heille tuttu tai etteivät he tietäisi, minne mennä. Malyna ja Oleksander eivät ole eksyksissä asemalla, vaan omassa elämässään.

– Lähdimme, kun vesi alkoi lähestyä taloa. Nyt olen katsonut videoita, joista näkyy, miten kotimme on kokonaan veden alla, vain katto näkyy. Malyna sanoo.

– Me aiomme palata Hersoniin. Emme aio asua muualla. Talomme on tiilitalo, joten kai sen voi korjata, ja sen me teemme. Emme ikinä voisi jättää Ukrainaa, Malyna uhoaa ja katsoo silmiin kuin vahvistusta pyytäen.