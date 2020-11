Tuhannet pullot ja palautuskuitit muuttuivat omaksi taloksi – Pilvari teki viidessä vuodessa tempun, johon harva uskoo: "Se nyt on ollut sellaista muun toiminnan ohessa tapahtunutta tekemistä"

– Aloin miettiä, että se on tietyissä tilanteissa mahdollista, kun talo on markkinallisesti väärässä paikassa niin sellaisen pystyy hankkimaan melko edullisesti. Näytän tekemisen kautta, että eri tapoja on mahdollista käyttää kiinteistön hankintaan ja näytän, miten hämmästyttävän halvalla saa taloja, mitä kukaan ei halua, Pirtola kertoo.