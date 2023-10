Tuhannet opiskelijat jonossa – nämä asunnot erityisen haluttuja

Tällaisen asunnon moni opiskelija haluaisi: 30 neliön yksiö, hyvällä sijainnilla ja tietenkin edullisella vuokralla.Halutuimpiin opiskelijakämppiin on kuitenkin pitkät jonot ja toivelistan kärjessä ovat soluasuntojen sijaan juuri yksiöt.

Esimerkiksi Helsingissä opiskelija-asuntosäätiö HOASin jonossa on tällä hetkellä lähes 8 600 hakijaa jonossa. HOASin toimitusjohtaja Matti Tarhion mukaan tilanne on kireimmillään aina alkusyksystä.

– Kevättä kohti asunnon saanti helpottuu. Toki soluun on helpompi päästä kuin yksiöön, Tarhio kertoo.

HOAS:in jonossa olevista yli 70 prosenttia haluaisi nimenomaan yksikön. Soluasuntoja on muutama Helsingissä jopa tyhjillään.

– Meillä on tyhjillään seitsemän soluasuntoa, joihin voi mennä suoraan. Mutta kyllä soluasuntoihinkin on kiinnostusta. Moni on niissä tyytyväisempiä kuin moni uskookaan, Tarhio sanoo.