Opiskelijat valittavat köyhyydestä, mutta hinkuvat silti kalliille asuinalueelle – nämä vastaremontoidut asunnot eivät kelpaa, vaikka maksettavaa jäisi vain 50 euroa kuussa

Lähes 10 000 asuntoa pääkaupunkiseudulla vuokraava Helsingin opiskelija-asuntosäätiö on tällä hetkellä erikoisessa tilanteessa: samalla kun keskusta-alueen yksiöistä on kova kysyntä, huutavat laitakaupungin asunnot tyhjyyttään.

Karuin tilanne on soluasunnoissa, joille ei tunnu löytävän asujia. Vain 5 prosenttia HOAS:n hakijoista ylipäätään on osoittanut kiinnostusta soluasuntoa kohtaan.

Keskusta-alue viehättää, lähiöt eivät

Tarhion mukaan liikkuvuus on asia, jota arvostetaan nykypäivän opiskelijoiden keskuudessa paljon. Lisäksi on olemassa tietty kriittinen aika, mitä enempää opiskelijat eivät halua aikaa matkustamiseen kuluttaa.

– 30 minuuttia on tietyntyyppinen kriittinen piste; sitä enempää ei haluta yhteen suuntaan matkustaa. Monilla saattaa olla opiskelu pätkittäistä, on aamupäivällä muutama tunti ja iltapäivällä muutama tunti. Ei olla välttämättä halukkaita myöskään odottelemaan.

– Meiltä on tulossa uudiskohteita parin vuoden sisällä esimerkiksi Kalasatamaan, Pasilaan ja Siilitielle. Espoon Tapiolassa on avautumassa myös erittäin hieno mahdollisuus opiskelijoille muuttaa asumaan puukerrostaloon, hyvien raideyhteyksien varrelle.

Helsingin Kivikko on yksi alueista, jossa HOAS on tehnyt isoja uudistuksia.

Helsingin Kivikko on yksi alueista, jossa HOAS on tehnyt isoja uudistuksia.

Laitakaupungin asuntoja korjataan houkuttelevimmiksi

– Kun on kunnostettu, se on näkynyt vahvasti kysynnässä. Se on ollut nuorille erittäin myönteinen uutinen, kun ovat muuttaneet sinne. Me haluamme vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyttä esimerkiksi tällaisten yhteisten sähköautojen avulla.