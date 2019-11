Trumpin virkarikostutkinnassa ensimmäiset julkiset kuulemiset ensi viikolla – lauteille astelee presidentistä suorat sanat lausunut Ukrainan-lähettiläs

Tayloria on aiemmin kuultu suljettujen ovien takana. Hänen on kerrottu sanoneen, että Trump käytti Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämää sotilasavustusta neuvotteluvälineenä ja kiristi presidentti Volodymyr Zelenskyitä aloittamaan korruptiotutkinnan demokraattien Joe Bidenia ja tämän poikaa vastaan.

Jovanovich itse on kertonut, että hänet haluttiin ulos, koska hänen tapansa hoitaa ulkosuhteita poikkesi tavanomaisesta. Hänen on määrä olla kongressin kuultavana ensi viikon perjantaina.

Uudessa vaiheessa myös Trumpin puolustusasianajajilla on mahdollisuus esittää todistajille kysymyksiä.

Useat todistajat vahvistaneet painostuksen

Trumpin Ukraina-puhelusta alkunsa saanut virkarikostutkinta on ollut käynnissä viikkojen ajan suljettujen ovien takana. Tähän mennessä kymmenkunta todistajaa on vahvistanut edustajainhuoneen kuulusteluissa Trumpin painostaneen Ukrainaa kaivelemaan törkyä demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivästä entisestä varapresidentistä Bidenistä ja tämän pojasta. Trump on kiistänyt kaiken.