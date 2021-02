Trumpin oikeusshow jatkuu – analyysissä virkarikosoikeudenkäynnin käänteet

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala taustoittaa MTV:n Uutisaamun haastattelussa, mitä poliittisessa prosessissa seuraavaksi tapahtuu ja miten Trump on viime päivinä reagoinut asiaan.

– Hän on ollut aika hiljaa ja aika lailla pois julkisuudesta. Tosiaan Twitterissäkään ei nyt ole sitä tavanomaista tajunnanvirtaa, mihin on totuttu. Näyttää myös siltä, ettei hän ole perustamassa uutta puoluetta. Se ei olisikaan järkevää, koska hän haluaa voittaa ja olla voittajien puolella. Yhdysvalloissa käytännössä pienpuolue ei voisi voittaa mitään vaaleja, Annala sanoo haastattelussa.

– He esittivät eilen illalla puheenvuoronsa aluksi useiden minuuttien videon päivän tapahtumista, ja Trumpin kommenteista siihen. He toivat myös esiin sen, että tämä prosessi nimenomaan on perustuslain mukainen, Hopsu sanoo.