Trumpin valtavat asekaupat saattavat mennä mönkään – kongressi vastustaa voimakkaasti

Hätätilavaltuudet verukkeena

Kongressissa Trumpin toiminta on suututtanut paitsi demokraatit myös monet republikaanit. Kongressissa ollaan edelleen käärmeissään Saudi-Arabialle viimesyksyisen sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan takia. Yhdysvalloissa asunut Khashoggi kirjoitti kriittisesti Saudi-Arabian kruununprinssistä Mohammed bin Salmanista, ja saudiagentit murhasivat hänet Istanbulissa

"Ei ole mitään hätätilaa"



Monien kongressiedustajien mielestä Iran on vain veruke hätätilavaltuuksien käyttämiselle.

– Ei ole mitään hätätilaa. Se on pötyä, se on keksittyä, se on lain väärinkäyttöä, sanoi edustajainhuoneen ulkoasiainkomitean puheenjohtaja, demokraatti Eliot Engel.