USA:n edustajainhuone kannattaa tuen vetämistä Saudi-Arabian toimilta Jemenissä – Trumpin vankkumaton tuki herättää ärtymystä

Kymmenet demokraatit kuitenkin kannattivat republikaanien ehdotusta, jonka mukaan Yhdysvallat jatkaa tiedustelutietojen jakamista Saudi-Arabian kanssa, kun kyse on Yhdysvaltojen kansallisesta turvallisuudesta.

Asia menee seuraavaksi republikaanienemmistöisen senaatin käsittelyyn. Jos hanke etenee presidentille asti, hänen on mahdollista pysäyttää se veto-oikeudellaan. Muun muassa Washington Post kirjoittaa, että presidentti Donald Trump on jo uhannut käyttävänsä veto-oikeuttaan. Presidentin neuvonantajien mukaan päätös "vahingoittaisi kahdenvälisiä suhteita alueella".

Viime vuonna edustajainhuone torppasi vastaavanlaisen esityksen republikaanienemmistön turvin. Vuodenvaihteen jälkeen aloittaneessa edustajainhuoneessa on demokraattienemmistö.

Presidentti Trump jatkaa vankkumatonta tukeaan Saudi-Arabialle sauditoimittajan murhasta huolimatta



YK on luonnehtinyt Jemenin tilannetta maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Vuonna 2015 alkaneessa sisällissodassa on kuollut tuhansia siviileitä, ja maassa on vakava nälänhätä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Saudi-Arabiaa siitä, että se estää pääsyn Jemenin satamiin, mikä vaikeuttaa avun toimittamista maahan.