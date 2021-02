Virkarikosoikeudenkäynti Donald Trumpia vastaan alkaa senaatissa – tuomio vaatisi kaikkien demokraattien lisäksi 17 republikaanisenaattorin tuen

Senaatissa on monia republikaaneja, jotka suhtautuvat Trumpiin nihkeästi. Monen heistä kuitenkin uskotaan laskelmoivan, että Trumpia vastaan äänestämisestä on poliittisesti enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä Trump on edelleen hyvin suosittu republikaaniäänestäjien keskuudessa.