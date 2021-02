Senaatti äänesti Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnin olevan peruslain mukainen – äänet käsittelyn jatkamiseksi jakautuivat 56–44

"En voi mitenkään ennustaa sitä"

– Olen edelleen vakuuttunut tutkijaenemmistön keskuudessa vallitsevasta ajatuksesta, että on perustuslain mukaista pitää oikeudenkäynti virkamiestä vastaan tämän jo lähdettyä tehtävästään. Tässä tapauksessa presidentti asetettiin syytteeseen ennen tehtävän päättymistä. Se on minusta merkityksellistä ja oikeudenkäynti jatkuu, Romney sanoi.

Tyytymättömyyttä puolustukseen

Moni republikaani on ilmaissut, että oikeudenkäynti ei auta kansakuntaa toipumaan traumaattisista tapahtumista.

CNN kirjoittaa, että seuraavaksi molemmilla puolilla on enintään 16 tuntia aikaa käytettävissä asiansa esittelyyn.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti. Hän on myös ensimmäinen, jota vastaan käydään senaatissa oikeutta presidenttikauden jo päätyttyä.