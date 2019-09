Trumpin leirissä pyydetään lisärahaa virkasyytetutkinnan vastaiseen taisteluun

– Trump ei käsikirjoituksen mukaan suoraan mainitse miljoonien jäädytettyä Yhdysvaltain sotilasapua Ukrainalle, mutta kuitenkin hyvin painokkaasti mainitsee sen. Hän painottaa kuinka paljon Yhdysvallat on Ukrainaa auttanut ja kuinka riippuvainen Ukraina on Yhdysvalloista. Trumpin mukaan eurooppalaisilla liittolaisilla ei tee mitään, toteaa MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Trump on reagoinut kohuun puhumalla mm. noitavainosta.

– Hänen (Trumpin) mielestään kyseinen puhelu on ollut täydellinen. Trumpin kampanja on jo eilen illalla aloittanut suuren sähköpostikampanjan, jolla he pyytävät kannattajiltaan lisärahaa Trumpille virkasyytetutkinnan vastaiseen taisteluun.