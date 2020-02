Trumpin lääkäri halusi presidentin dieetille ja sotki pomonsa perunamuusiin kukkakaalia – vannoutunut lihansyöjä kieltäytyi Intiassakin kasvisruoasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tunnetaan intohimoisena roskaruoan ystävänä. Erityisesti Trumpin makuhermot nauttivat hampurilaisista, joita hän on tarjonnut myös yliopistosarjan voittaneelle jenkkifutisjoukkueelle sekä toimittajille.

Laihdutusyritys toisensa jälkeen kaatui siihen, ettei Trump innostunut hänelle laadituista kuntoilusuunnitelmista, kertoo Jackson The New York Timesille .

”Uskomattomat geenit”

Kun Donald Trump pyrki Valkoisen talon herraksi, kehui Ronny Jackson tulevan presidentin kuntoa erinomaiseksi. Hänen mukaansa Trumpilla on ”uskomattomat geenit”. Parempien elintapojen avulla Trump voisi Jacksonin mukaan elää 200-vuotiaaksi.

– Varmistimme, että jäätelön saaminen oli vaikeampaa, Jackson kertoo The New York Timesille keinoista, joilla Trumpin paino oli tarkoitus saada alas.

The New York Timesin mukaan Jacksonia kaduttaa, että hän lähti presidentin palveluksesta ennen kuin sai hänen dieettinsä toimimaan. Parhaillaan Jackson pyrkii Teksasin kuvernööriksi. Republikaanien esivaaleissa on Jacksonin lisäksi yli kymmenen ehdokasta.