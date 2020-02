Presidentti Trump nauttii suosiostaan Intiassa – otettiin vastaan juhlallisin menoin ja piti puheen maailman suurimmalla krikettiareenalla 100 000 kuuntelijalle: "Intia voi saavuttaa mitä vaan"

Presidenttipari otettiin vastaan Ahmedabadin kaupungissa näyttävin menoin perinteisen kansanmusiikin säestämänä. Heitä isännöi Intian pääministeri Narendra Modi, jota Trump on kuvannut ystäväkseen.

Satoja tuhansia kuuntelijoita

– Intiaa on aina ihailtu ympäri mailmaa paikkana, jossa miljoonat hindut ja muslimit sekä sikit ja jainit rukoilevat rinnakkain harmonisesti, Trump sanoi.

– Jokaisella valtiolla on oikeus turvata ja hallita rajojaan. Yhdysvallat ja Intia ovat sitoutuneet tekemään yhteistyötä terroristien pysäyttämiseksi ja heidän ideologiansa torjumiseksi, Trump lisää.

Todellinen työ alkaa huomenna

Delhissä Trumpin ja Modin on määrä keskustella kipeästä kauppakiistasta sekä turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Yhdysvallat on yksi Intian tärkeimmistä kauppakumppaneista, ja maiden välillä on ollut jännitteitä kauppakysymyksissä. Niistä huolimatta Trumpin ja Modin välejä on kuvattu lämpimiksi, kertoo STT.