Trumpin kampanjan pressitilaisuuden erikoinen paikka hämmentää – vieressä pornokauppa, vastapäätä krematorio

Presidentti Trump ilmoitti eilen hänen lakitiiminsä lehdistötilaisuudesta Philadelphian Four Seasonsissa. Tilaisuus oli tarkoitus pitää kuudelta illalla Suomen aikaa, eli yhdeltätoista aamupäivällä paikallista aikaa.

Moni saattoi olettaa, että Trumpin tarkoittama Four Seasons on luksushotelliketjuun kuuluva hotelli kaupungin keskustassa, kunnes Trump pian korjasi paikkaa ja samalla hieman myös aikaa.

– Iso lehdistötilaisuus tänään Philadelphian Four Seasons Total Landscapingissa. 11.30 aamupäivällä, Trump tviittasi.

Four Seasons Total Landscaping on pieni maisemointiyritys kaupungin laidalla alueella, jossa on paljon muutakin pienteollisuutta. Viereisessä rakennuksessa sijaitsee pornokauppa, vastapäätä krematorio.