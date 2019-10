Trumpin hallinnossa viuhuu jälleen ovi – nyt lähtee Ukraina-skandaaliin sekaantunut energiaministeri Rick Perry

Entinen Texasin kuvernööri Perry oli yksi harvoja Trumpin hallinnon merkittäviä jäseniä, joka oli toiminut tehtävässään koko vuonna 2017 alkaneen presidenttikauden ajan. Vaihtuvuus Trumpin hallinnossa on ollut ennätysvauhdikasta.

69-vuotias Perry on viime päivinä imaistu mukaan Trumpin Ukraina-skandaaliin. Perry kertoi haastattelussa olleensa Trumpin käskystä yhteydessä presidentin henkilökohtaiseen asianajajaan Rudy Giulianiin Ukraina-asioihin liittyen.

Vältti henkilökohtaiset skandaalit

– Rick on tehnyt fantastista työtä energia-asioissa, mutta nyt oli aika – kolme vuotta on pitkä aika. Meillä on jo korvaaja tiedossa, Trump sanoi puheessa Texasissa.