Nykyisin presidentin kovaäänisenä kriitikkona tunnettua Boltonia syytetään turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen sopimattomasta käsittelystä.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton on joutunut syytteeseen turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen sopimattomasta käsittelystä.

Yhteensä 18 kohdan syyte nostettiin torstaina Marylandissa. Syytteen mukaan Bolton jakoi salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja kahdelle henkilölle, joilla ei ollut lupaa asiakirjojen tarkasteluun. Henkilöitä ei nimetä syytetekstissä, mutta heidän uskotaan olevan Boltonin vaimo ja tytär.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan asiakirjoissa paljastettin tiedustelutietoja Yhdysvaltain tulevista iskuista, vihollisista ja ulkopoliittisista suhteista.

Jos Bolton todetaan syylliseksi, hän voi saada jokaisesta syytekohdasta enimmillään kymmenen vuoden vankeustuomion.

Bolton oli Trumpin neuvonantajana presidentin ensimmäisellä kaudella mutta erosi tehtävästään ennen kauden loppua.

Nykyisin Bolton tunnetaan Trumpin kovaäänisenä kriitikkona. Bolton on muun muassa useaan otteeseen sanonut, että Trump on soveltumaton presidentin virkaan.

"Hän on paha ihminen"

Trump kommentoi lyhyesti Boltonin syytteitä torstaina Valkoisessa talossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Mielestäni hän on paha ihminen, Trump sanoi.

Elokuussa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n agentit tekivät ratsian Boltonin kotiin ja toimistoon. Liittovaltion agentit takavarikoivat useita luottamukselliseksi ja salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja.

Boltonin asianajajan mukaan monet elokuisessa ratsiassa takavarikoiduista asiakirjoista oli ennalta hyväksytty osaksi Boltonin heinäkuussa julkaisemaan muistelmateokseen liittyvää ennakkoselvitystä.

Useita Trumpin poliittisista vastustajia vastaan on viime viikkoina nostettu syytteitä.

Trump vaati julkisesti, että FBI:n entistä johtajaa James Comeyä ja New Yorkin nykyistä oikeusministeriä Letitia Jamesia vastaan pitäisi nostaa syytteet. Comeyä vastaan syyte nostettiin viime kuun lopulla ja Jamesia vastaan viime viikolla.