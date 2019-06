Trumpin avaamassa vaalikampanjassa jo ensimmäiset mokat – esitti ensimmäisessä puheessaan yli 15 virheellistä lausuntoa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti vaalikampanjansa avajaisissa 76-minuuttisen puheen, joka sisälsi CNN:n mukaan yli 15 virheellistä lausuntoa.

Puheen faktat ovat tarkistaneet myös esimerkiksi The Washington Post ja The New York Times. WP:n mukaan Trumpin faktojen tarkistaminen käy yhä helpommaksi, sillä lehden tietokannassa o jo yli 10 000 väärää tai harhaanjohtavaa Trumpin lausuntoa, joita hän on esittänyt jo useaan otteeseen. Tähän artikkeliin kokosimme räikeimmät ja yksiselitteisimmät virheet.



Venäjä-tutkinta ei ollut "laiton noitajahti"

Trumpin edelliseen vaalikampanjaan liittyneeseen Venäjä-tutkintaan liittyen Trumpin puhe vilisi virheitä. Hän syytti tutkinnan olleen "laiton noitajahti", vaikka tutkinta ei ollut laiton. Trumpin mukaan "noitajahti" kustansi 40 miljoonaa, vaikka Muellerin tutkinnan hintalappua ei olla vielä muodostettu. CNN:n arvioiden mukaan kulut tulevat asettumaan yli 25 miljoonaan. Trump myös kritisoi sitä, miten edellinen presidentti Barack Obama käsitteli tilannetta Venäjän suhteen 2016.

– Ja syyskuussa, juuri ennen vaaleja, FBI kertoi presidentit Obamalle Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta, ja hän ei tehnyt mitään, koska hän luuli Hillary Clintonin, Kiero-Hillaryn voittavan, ja siksi hän ei tehnyt mitään. Hän ei tehnyt mitään, Trump korosti.

Obama on ennenkin vastaanottanut kritiikkiä siitä, ettei toiminut aktiivisemmin Venäjää vastaan, mutta täysin toimettomaksi hän ei jäänyt. Lokakuussa 2016 tiedusteluviranomaiset julkaisivat tiedotteen, jossa he syyttivät Venäjän julkaisseen hakkeroituja sähköposteja WikiLeaksissa. Kulissien takana Venäjän hallinnon johtajille jaeltiin varoituksia. Obama on kertonut varoittaneensa myös itse presidentti Vladimir Putinia G20-tapaamisessa Kiinassa syyskuussa 2016 ja vaalien jälkeen Obama nosti pakotteet Venäjää vastaan.

Demokraatit eivät kannattaneet muuria

Trump ei tälläkään kertaa malttanut olla mainitsematta muuria. Hän muuan muassa väitti, että demokraatit olisivat äänestäneet Meksikon rajalle rakennettavan muurin puolesta, mutta vetäytyneet Trumpin noustua presidentiksi. Todellisuudessa vain osa demokraateista oli äänestänyt aitaamisen puolesta - kyseessä ei todellakaan ollut jättimäinen betonimuuri. Trump myös iloitsi muurin nopeasta rakennusprosessista, vaikka todellisuudessa uutta muuria ei olla vielä rakennettum metriäkään. Ainoastaan vanhoja muurirakenteita on toistaiseksi korvattu uusilla.

Yhdysvaltain luonto ei ole erinomaisessa kunnossa

Trump myös kehuskeli, että Yhdysvaltain ilmanlaatu ja vesistöt olisivat parhaimmassa kunnossa hänen kaudellaan, kuin ne ikinä ovat olleet. Totuus on, että ilmanlaatu on muuttunut huonommaksi Yhdysvaltain terveysviranomaisten raporttien mukaan.

New York Timesin mukaan Yhdysvallat oli sijalla 27 yhteensä 180 valtion joukossa Yalen ja Columbian yliopistojen tekemässä tutkimuksessa vuonna 2018.

Öljyntuotannon nousu ei ole Trumpin hallinnon ansiota

Teollisuuteen, kauppaan ja työllisyyteen liittyvät luvut olivat reippaasti kaunisteltuja. Trumpin mukaan Yhdysvallat on nyt "numero ykkönen" öljyn ja kaasuntuotannossa koko maailmassa Trumpin hallinnon ansiosta. Tosiasiassa Yhdysvallat on ollut suurin energiantuottaja jo vuodesta 2012 Obaman kaudelta lähtien. Sekä Washington Post että CNN kuitenkin huomauttavat, että Yhdysvaltojen energiatietolaitoksen mukaan Yhdysvallat on kohonnut maailman suurimmaksi raakaöljyn tuottajaksi Trumpin kaudella, viime vuonna.



Autoteollisuuden kasvusta Trump myös otti kunnian itselleen, vaikka sanojensa mukaan "peri yhden kaikkien aikojen huonoimmin neuvotellun kauppasopimuksen", vapaakauppasopimus TPP:n. CNN:n mukaan ei ole totta, että autotehtaita ei olla rakennettu vuosikymmeniin Trumpin mainitsemissa osavaltioissa, ja suunnitelmat esimerkiksi Volvon investoinneista Etelä-Carolinaan ja Mercedes-Benzin hankkeista niin ikään Etelä-Carolinaan tiedotettiin jo vuosina 2015 ja 2016.



Monet presidentit säätivät suuremmat verohelpotukset

Presidentti mainitsi tehneensä suurimmat veronalennukset maan historiassa. The New York Times löytää ainakin puolentusinaa reippaampia veronalennusprosesseja monilla eri laskentamalleilla. Prosentuaalisesti ja liittovaltion talouden loven suuruudella laskettuna suurimmat veroleikkaukset teki Reagan vuonna 1981. Obama teki määrällisesti suurimmat leikkaukset vuonna 2012.