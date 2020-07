Trump järjesti ensimmäisen koronainfon sitten huhtikuun ja parjasi tyhjiä lääkevarastoja, joita ei hänen kaudellaan ole täydennetty lainkaan – lue tästä muut räikeimmät väärät väitteet

Presidentti kertoi myös, että tilanne muuttuu huonommaksi, ennen kuin tilanne paranee. Aiemmin Trump on todennut, että virus on kuihtumassa pois.

Tuttuja väitteitä alkoi tipahdella

"Tyhjät kaapit"

Trump "sulki rajat"

Kuvernöörit eivät ole olleet tyytyväisiä

Trump on myös väittänyt, että jokaisen osavaltion kuvernööri on saanut kaiken tarvittavan ja "valtaisat määrät" kriittisiä tarvikkeita.

– Kuvernöörit työskentelevät hyvin, hyvin ahkerasti ja me tuemme heitä sataprosenttisesti. Mitä vain he tarvitsevat, he saavat. Meillä on valtaisat tarvikemäärät ja loistava hankintaketju. Oli kyse sitten hengityskoneista tai sairaalakaavuista, kaikkea mitä he tarvitsevat, Trump lausui.