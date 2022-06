Pykälien ihmemaa vastaan luvaton villi länsi – kuinka paljon Suomen ja Texasin aselait eroavat toisistaan?

Amerikan viimeisin kouluampuja jätti jälkeensä 21 uhria Uvalden ala-asteella. Uhreista 19 oli alaikäisiä 8-11-vuotiaita oppilaita ja kaksi opettajia. Ampuja itse kuoli myöhemmin poliisin luoteihin. Kyseessä on verisin kouluampuminen Texasin historiassa.

Suomalaisetkin ovat kohtuullisen innokasta asekansaa. Suomalaiset omistavat yli 1,5 miljoonaa asetta ja noin 600 000 suomalaisella on aseenkantolupa.

Amerikassa ei ole samanlaista aserekisteriä kuin Suomessa, joten aseiden määrää on mahdoton sanoa tarkasti. Amerikan eri osavaltioiden aselait myös vaihtelevat paljon. Texasin aselaki on maan löyhimpiä ja yli 1,7 miljoonalla texasilaisella on aseenkantolupa.