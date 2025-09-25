Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan ydinaseiden valmistamiseen tarvitaan 90-prosenttiseksi rikastettua uraania.
Etelä-Korea uskoo, että Pohjois-Korealla on jopa kaksi tonnia korkealle rikastettua uraania. Asiasta kertoi eteläkorealaisministeri toimittajille tänään.
Ministeri Chung Dong-young sanoo, että tällä määrällä yli 90-prosenttiseksi rikastettua uraania Pohjois-Korea voisi valmistaa valtavan määrän ydinaseita. Tälläkin hetkellä Pohjois-Koreassa neljä laitosta rikastaa uraania, hän sanoi.