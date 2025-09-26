Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n entistä johtajaa James Comeyta vastaan on nostettu kaksi syytettä. Asiasta kertoo maan oikeusministeriö.
Comeyta vastaan nostettiin syytteet väärien lausuntojen antamisesta ja oikeuskäsittelyn estämisestä.
Comey on vuosien saatossa arvostellut Yhdysvaltain nykyistä presidenttiä Donald Trumpia.
Syytteet nostettiin vain joitakin päiviä sen jälkeen, kun Trump oli kehottanut oikeusministeri Pam Bondia ryhtymään toimiin Comeyta ja muita presidentin poliittisia vastustajia vastaan.