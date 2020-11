Trump voisi yrittää kautensa lopuksi vielä yhtä temppua: Itsensä armahtaminen onnistuisi varapresidentin avulla – "Symbolisena tekona aika dramaattinen"

Yhdysvalloissa vallanvaihtoprosessin aloittamista hallinnoiva virasto on ilmoittanut maan seuraavalle presidentille Joe Bidenille, että nykyhallinto on valmis aloittamaan virallisen vallanvaihtoprosessin. Istuva presidentti Donald Trump on kuitenkin ilmoittanut, ettei aio myöntää tappiotaan.