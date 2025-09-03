Trump vihjaili uusista pakotteista Venäjälle: "Jos olemme surullisia, näette, että asioita tapahtuu"

Donald Trumpin mukaan Venäjä voi lähettää lisää joukkoja Puolaan. Hän vihjailee myös Venäjälle asetettavista mahdollisista uusista pakotteista.

Yhdysvallat on valmis lähettämään lisää joukkoja Puolaan, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään keskiviikkona. Hän kommentoi asiaa toimittajille Valkoisessa talossa Puolan presidentin Karol Nawrockin vierailun aikana.

– Olemme Puolan tukena loppuun saakka ja autamme Puolaa suojelemaan itseään, Trump lupasi.

Nawrocki puolestaan ylisti yhdysvaltalaisjoukkoja ja sanoi niiden läsnäolon maassa olevan ensimmäinen kerta historian aikana kun Puola iloitsee vieraista joukoista maassa.

Samalla Nawrocki vakuutti, että Puola tulee kasvattamaan omia puolustusmenojaan sotilasliitto Naton tavoitteiden mukaisesti.

Trump on aiemmin ilmoittanut, että Yhdysvallat ei aio lähettää joukkoja Ukrainaan takaamaan maan turvallisuutta. Hän on kuitenkin sanonut Yhdysvaltojen olevan halukas auttamaan muilla tavoin.

Vihjaili uusilla pakotteilla

Trump vihjaili myös jälleen Venäjän mahdollisista uusista pakotteista, jos edistystä rauhanpyrkimyksissä ei tapahdu.

Trumpin mukaan "asioita tulee tapahtumaan", jos Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimet eivät miellytä häntä.

– Olipa hänen päätöksensä mikä tahansa, tulemme olemaan joko tyytyväisiä tai surullisia. Ja jos olemme surullisia, näette, että asioita tapahtuu, Trump sanaili.