Englannin keskuspankin pääjohtaja huolissaan Trumpista

Englannin keskuspankin pääjohtaja Andrew Bailey on ilmaissut huolensa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puuttumisesta Yhdysvaltain keskuspankin Fedin toimintaan.
Andrew Bailey sanoi tänään pitävänsä tilannetta erittäin vakavana.
Euroopan keskuspankin EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoi aiemmin, että olisi sekä Yhdysvaltojen että maailman taloudelle suureksi vaaraksi, jos Trump onnistuisi murtamaan Fedin riippumattomuuden.
Trump on toistuvasti vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa ja pyrkii erottamaan yhden johtokunnan jäsenen.