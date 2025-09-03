Yli 30 000 sivua Epstein-asiakirjoja julkaistiin

Asiakirjat julkaisseen valiokunnan demokraattijäsenet sanoivat CNN:n mukaan, että asiakirjat olivat suurimmaksi osaksi jo julkista tietoa.
Yhdysvalloissa edustajainhuoneen valvontavaliokunta sanoo julkaisseensa yli 30 000 sivua asiakirjoja, jotka liittyvät Jeffrey Epsteinin tapaukseen.
Uutiskanava CNN:n mukaan on vielä epäselvää, kuinka paljon ennestään tuntematonta tietoa asiakirjat sisältävät.
Seksuaalirikoksista tuomittu Epstein teki itsemurhan vankilassa vuonna 2019.
Epsteinin tapaus nousi esille liittovaltion viranomaisten heinäkuussa julkistaman muistion vuoksi. Presidentti Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat saaneet voimakasta kritiikkiä tapauksen käsittelemisestä.