Trump-vastarinta vaimeaa Yhdysvalloissa – nyt presidentti jyrisi uhkauksen maan kouluille "laittomista" mielenilmauksista

Edes Yhdysvaltain ulkopoliittinen täyskäännös Venäjän myötäilijäksi ei ole nostattanut kapinaliikettä republikaanien sisällä.

Donald Trumpin toinen kausi Yhdysvaltain presidenttinä on jo tuonut monta radikaalia muutosta, joista suurimpia on Yhdysvaltain diplomaattinen täyskäännös Venäjän myötäilijäksi Ukrainan sodassa.

Republikaanien linjamuutos on valtava vanhan polven konservatiivipoliitikoille, jotka vielä muistavat Venäjän Yhdysvaltojen geopoliittisena arkkivihollisena. Toistaiseksi republikaanien sisäinen vastarinta Trumpia kohtaan on kuitenkin julkisuudessa ollut vähäistä.

– Se vastarinta on hyvin harkittua ja huolellista, koska varmasti republikaaniedustajat ja -senaattorit ovat hyvin tietoisia siitä, että kun joku on asettunut Trumpia vastaan, niin hän on pitänyt huolta, että seuraavissa esivaaleissa joku puolueen sisältä haastaa tämän henkilön ja savustaa hänet ulos, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén sanoo.

Demokraatit suuntaa vailla

Avoin vastarinta Trumpille näkyy jääneen pelkästään demokraattien harteille. Vaalitappion haavoja nuolevan oppositiopuolueen johto on toistaiseksi vaikuttanut äänestäjäkuntansa silmissä hampaattomalta ja lannistuneelta. Puolueella ei ole selkeää uuden polven kansallista johtohahmoa, joka toimisi vastavoimana Trumpille.

– Puolue on nyt vähän pulassa sen suhteen, kuka sitä johtaisi ylipäätään. Tuntuu, että demokraattipuolueessa on pitkän aikaa tehty virheitä presidenttiehdokkaan asettelun suhteen, eikä nuorille nimille ole ollut tilaa kasvaa, Lindén sanoo.

Vastarintamielialaa on näkynyt tavallisten äänestäjien keskuudessa viime aikoina järjestetyissä kaupungintalotilaisuuksissa, joissa kongressiedustajat kohtaavat oman vaalipiirinsä äänestäjiä. Edustajainhuoneen republikaanipuhemies Mike Johnson suhtautui vähättelevästi mielenilmauksiin ja syytti protestoijia "demokraattien maksamiksi" mielenosoittajiksi.

– Tämä on heidän vanha pelikirjansa, jolla he yrittävät maalata kuvan, että Washingtonissa tehty (politiikka) olisi epäsuosittua. Amerikan kansa seisoo tehdyn takana, Johnson sanoi CNN:lle.

"Kaikki valtion rahoitus päättyy, jos..."

Tiistaina Trump julkaisi Truth Social -tilillään uhkauksen Yhdysvaltojen kouluille ja opiskelijoille "laittomien mielenilmausten järjestämisestä.

– Kaikki valtion rahoitus päättyy collegelta, koululta tai yliopistolta, joka sallii laittomat protestit. Kansanvillitsijät vangitaan tai lähetetään pysyvästi maihin, joista he tuliva. Yhdysvaltalaiset opiskelijat erotetaan pysyvästi tai rikoksesta riippuen pidätetään. EI MASKEJA!, Trump kommentoi.