Kommentti: Trumpin päätös on tahallinen isku vatsaan Ukrainalle ja keskisormen nosto Euroopalle

Donald Trumpin viimeöinen päätös keskeyttää sotilasapu Ukrainaan on ankara isku palleaan paitsi Ukrainalle, myös Euroopalle. Trump teki päätöksensä niin, että Euroopalla ei käytännössä ole aikaa reagoida Ukrainan tukemiseksi, ja se näyttää täysin tahalliselta, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Trumpin päätöksen voisi nähdä paitsi kostona presidentti Zelenskyille, myös tahallisena iskuna myös Euroopan johtajille, jotka juuri pitivät hätäkokouksen jossa Zelenskyiä halattiin alleviivaavan lämpimästi ja pitkään ja vakuutettiin Euroopan tukea.

Lukuisat Euroopan johtajat myös julistivat selvää pesäeroa Yhdysvaltoihin Trumpin ja Zelenskyin kammottavasti epäonnistuneen Valkoisen talon katastrofitapaamisen jälkeen, että Euroopan tuki Ukrainalle on järkkymätön.

Trumpin päätös on vastaus myös näihin halauksiin, julistuksiin ja selkääntaputuksiin. Sen ajoituksessa ja sisällössä voi nähdä avoimen keskisormen noston koko Euroopalle.

Erityisesti Euroopan tuen johtohahmoksi pyrkinyt Britannian pääministeri Keir Starmer onkin nyt todella vaikean paikan edessä.

Juuri ennen Trumpin viimeöistä ilmoitusta Starmer ehti kertoa Britannian parlamentille että Amerikka on hänen mielestään Britannialle korvaamaton ja presidentti Trump on luotettava liittolainen. Starmerin diplomaattinen liikkumavara alkaa kuitenkin käydä todella pieneksi, lähes mahdottomaksi.

Pääministeri Starmer yrittää parhaillaan Ranskan rinnalla koota toteuttamiskelpoisen tulitaukosuunnitelman ja elättelee yhä toivetta että suunnitelma voisi olla tarpeeksi merkittävä, jotta Valkoinen talo voisi sitten tarjota Ukrainalle lisätukea, jonka Eurooppa pitää tarpeellisena. Euroopan tuesta on määrä kertoa konkreettisemmin torstain EU-huippukokouksessa.

Nyt matto on vedetty koko tämän eurooppalaisen suunnitelman alta.

Miten ihmeessä Eurooppa ehtisi ja voisi reagoida niin nopeasti että se korvaisi vielä tulossa olevan Yhdysvaltain avun, jonka kokonaisarvo on lähemmäs neljä miljardia dollaria?

Osa siitä odottaa tälläkin hetkellä Puolan rajalla. CNN:n mukaan sotilasavustuskeskeytys saattaa koskea myös puolustustiedustelutietoa.

Ukraina kestää jotenkuten ilman Yhdysvaltain tukea todennäköisesti vain kuukausia, jos sitäkään.

Samaan aikaan Venäjän sotilasliittolainen Pohjois-Korea ja taloudellista tukea tarjoava Kiina eivät tietenkään ole keskeyttäneet tukeaan Venäjälle.

Mielenkiintoista on myös se, että Yhdysvallat ei ole kohdistanut minkäänlaisia painostustoimia Venäjän suuntaan. Ei puhetta pakotteista, Venäjän myönnytyksistä, eikä varsinkaan Ukrainan tukemisesta. Kaikki painostus kohdistuu yksipuolisesti Ukrainaan. Vain Ukrainaa ollaan tässä pakottamassa rauhaan, ei Ukrainaan hyökännyttä Venäjää.

On vaikea välttää johtopäätöstä että Trumpin Yhdysvallat yksinkertaisesti tukee Venäjää kaikissa sen tavoitteissa.

Venäjän kannattaa nyt tietysti painostaa niin lujaa kuin mahdollista.

Ukrainan joukkojen moraali varmasti kärsii raskaasti Trumpin ilmoituksesta tuen puutteesta. Rintamaa on yli tuhat kilometriä.

Millainen sotilas jaksaa taistella maansa ja henkensä edestä, jos on tiedossa että sota ei voi mitenkään jatkua edes torjuntavoittoon näillä olosuhteilla?

Mineraalisopimus tekee kuitenkin varsin todennäköisesti vielä paluun – totaalisen pakon edessä. Sopimushan kaatui perjantaina Valkoisen talon tiedotustilaisuuden viime metreillä Trumpin ja varapresidentti J.D. Vancen tylytykseen ja suoranaiseen Zelenskyin nöyryyttämiseen – ja ilmeisesti niinkin triviaaliin asiaan kuin Zelenskyin sotilaallisen villapaita-asuun josta Trump ja Vance eivät pitäneet.

Seuraavalla kerralla saatammekin ikävä kyllä nähdä nöyräksi ja hiljaiseksi pakotetun Volodymyr Zelenskyin puku päällä ja kravatti kaulassa anelemassa anteeksi Trumpilta. Jos näin tosiaan on, siitä tulee karmeaa katsottavaa. Tekisi mieli toivoa että Zelenskyi ei sellaiseen taivu, mutta toistaiseksi on vaikea kuvitella, mikä sille on realistinen vaihtoehto.

Putinin anteeksipyyntöä hyökkäyssodastaan jäämme odottamaan. Sitä tuskin on tulossa.