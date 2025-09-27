Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo valtuuttavansa sotilaiden lähettämisen Oregonin Portlandiin sekä maahanmuutto- ja tullivalvontaviraston (ICE) pidätyskeskuksiin.

Hän sanoi lauantaina julkaisemassaan Truth Social -päivityksessä myös sallivansa täyden voiman käytön, mutta hän ei tarkentanut, mitä tällä tarkoitetaan.

Trump kertoi toimivansa maan sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministerin Kristi Noemin pyynnöstä. Presidentti kirjoitti määräävänsä puolustusministeri Pete Hegsethin toimittamaan kaikki tarvittavat joukot suojelemaan "sodan riepottelemaa" Portlandia sekä niitä pidätyskeskuksia, joihin Antifa ja muut tahot ovat hyökänneet.

Demokraattijohtoisessa Portlandissa on osoitettu mieltä paikallisen ICE-pidätyskeskuksen luona useiden kuukausien ajan.

Trump on aiemmin julistanut äärivasemmistolaisen Antifa-liikkeen terroristijärjestöksi.