Trump vähätteli Pohjois-Korean tuoreimpia ohjuskokeita: "Pieniä ohjuksia, jotka hermostuttivat osaa, mutta eivät minua"

Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton oli hieman ennen presidentin tviittejä arvioinut, että ohjuskokeet ovat epäilemättä rikkoneet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Hän kuitenkin lisäsi, että Yhdysvallat on yhä valmis ryhtymään uudelleen neuvotteluihin.

Trump on vakuutellut, että Kim on luvannut suhtautuvansa vakavasti ydinaseriisuntaan, mutta asiantuntijoiden mukaan osapuolten välillä on yhä suuri näkemysero siitä, mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaa.