Vaaliviranomaisia ja heidän perheitään uhattu väkivaltaisesti osavaltioissa, joissa Biden vei vaalivoiton

Hobbsin on määrä vahvistaa vaalien tulos marraskuun 30. päivään mennessä.

Hobbsin mukaan hän on saanut uhkauksia viime päivinä niin toimistolleen kuin verkossakin.

Yhdessä paikallisen median esittämässä valvontakameravideossa mielenosoittajat ovat olleet kokoontuneena hänen kotinsa ulkopuolelle. He ovat soittaneet musiikkia ja vaatineet yhteen ääneen tarkastusta.

Paikallisen asukkaan mukaan osa mielenosoittajista otti kuvia kiinteistöstä ja huusi "Katie, tule ulos leikkimään, me tarkkailemme sinua."

Georgialaisviranomaiselle tullut tappouhkauksia

Vaaliviranomaisten ja ääntenlaskennan kanssa työskennelleiden saamia uhkauksia on selvittänyt muun muassa yhdysvaltalaisen PBS-televisiokanavan tutkivaan journalismiin keskittyvä Frontline-ohjelma.

Georgiassa on suoritettu äänten uudelleenlaskentaa, jonka tulokset on uutiskanava CNN:n mukaan määrä julkistaa illalla Suomen aikaa.

– Teidän on paras olla sössimättä tätä uudelleen laskentaa. Henkenne on sen varassa, toisessa viestissä luki lehden mukaan.

Trumpin vilppiväitteet on tyrmätty useaan kertaan

Vaalien jälkeen Trump on pyrkinyt puuttumaan vaalitulokseen oikeustoimin sekä väittänyt useaan otteeseen voittaneensa vaalit. Hän on toistuvasti esittänyt myös syytöksiä vaalivilpistä ilman, että hän on antanut tästä pitäviä todisteita.