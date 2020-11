Tätä Yhdysvaltain vaalitulos tarkoittaisi talouden näkökulmasta – Meneekö Kiina maailman suurimman talousmahdin ohi?

Keskeinen asia talouskasvun kannalta on se, että presidentillä pitää olla oma selkeä visio, jonka hän pystyy joko myymään toiselle puolueelle tai sama puolue hallitsee kongressia. Tätä mieltä on MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilä.

Kiinassa koronapandemia saatiin nopeasti haltuun ja talous elpyy siellä hyvää vauhtia. Yhdysvaltain talous puolestaan rämpii vaikeuksissa koronapandemian takia. Penttilän mukaan on hyvinkin mahdollista, että Kiina ajaisi talousmahtina Yhdysvaltain ohi.

– Yhdysvallat on ollut maailman suurin talous 150 vuotta ja on yhä edelleen. Jos katsotaan kuitenkin ostovoimaa, niin Kiina on jo ykkönen.