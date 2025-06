Trump uhkailee Espanjaa: "Anteeksiantamaton"

Espanja ei aio noudattaa Naton päätöstä puolustusmenojen roimasta nostamisesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi Espanjaa uusilla tuontitulleilla puolustusliitto Naton huippukokouksen jälkeen Haagissa.

Trumpin mukaan Espanja teki "hirveän" ja "anteeksiantamattoman" virheen, kun se kieltäytyi noudattamasta Naton päätöstä nostaa puolustusmenovelvoite viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

– Te (Espanja) olette ainoa maa, joka ei maksa. En tiedä, mikä on ongelma, Trump sanoi huippukokouksen jälkeen lehdistötilaisuudessa.

– Neuvottelemme Espanjan kanssa kauppasopimuksesta. Panemme heidät maksamaan tuplasti – ja tarkoitan sitä, presidentti jatkoi.

Jopa kaksinkertaiset tullit

"Tuplasti" maksamisella Trump todennäköisesti viittasi tuontitulleihin.

Jos Trump pitää sanansa, määräisi hän Espanjalle mahdollisesti kaksinkertaiset tuontitullit muihin Euroopan maihin verrattuna.

Trump on määrännyt liki kaikille valtioille, mukaan lukien Euroopan unionin jäsenvaltioille, tuontitulleja.

Jo ennen Naton huippukokousta epäiltiin, että Yhdysvallat saattaa suhtautua kielteisesti valtioihin, jotka livistävät uudesta puolustusmenovelvoitteesta.

Kysymyksen Espanjan puolustusmenovelvoitepäätöksestä esitti espanjalainen toimittaja, jonka suuntaan Trump kääntyi vastatessaan.

– Teidän pitäisi sanoa heille, että maksakaa, Trump sanoi.

Espanja havittelee Trumpin mukaan "ilmaista kyytiä", mutta presidentti vakuutti, ettei anna tämän tapahtua.

– Se on epäreilua, Trump sanoi.

Vaikea taloustilanne taustalla

Espanja on ainoa valtio, joka on suoraan sanonut, ettei se suostu nostamaan puolustusmenojaan viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tätä Espanjan pääministeri Pedro Sanchez on perustellut maan vaikealla taloustilanteella.

Puolustusmenovelvoitteen saavuttaakseen Espanja joutuisi joko nostamaan veroja tai leikkaamaan menoista, pääministeri sanoo.

Sanchezin mukaan maa sai vapautuksen viiden prosentin tavoitteesta jo ennen huippukokousta.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kiisti ennen huippukokouksen alkua Espanjan erivapauden. Yksittäiset maat eivät hänen mukaansa voi jättäytyä liittokunnan yhteisten päätösten ulkopuolelle.

– Espanja on sitä mieltä, että se voi saavuttaa ne (suorituskykytavoitteet) käyttämällä 2,1 prosenttia, Nato on vakuuttunut että Espanjan on käytettävä 3,5 prosenttia, Rutte sanoi.

Rutten mukaan Nato tarkastelee suorituskykytavoitteiden täyttymistä vuonna 2029, johon mennessä nähdään myös se, miten Espanja on onnistunut.

Maanantaina myös Belgia ilmoitti tavoittelevansa "maksimaalista joustavuutta" puolustusmenovelvoitteen täyttämisessä.