Trump sydämistyi New Yorkin keskustaan maalattavasta Black Lives Matter -tekstistä – kutsui sanoja "vihan symboliksi"

Black Lives Matter -teksti on noussut Yhdysvaloissa toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten tunnukseksi.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi uutiskanava MSNBC:lle aiemmin keskiviikkona paikallista aikaa, että teksti on määrä maalata Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Towerin edustalle lähipäivinä.