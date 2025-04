Trumpia vastustavat massiiviset Hands Off -mielenosoitukset roihahtamassa – MTV seuraa suorana

MTV Uutiset seuraa Lontoossa järjestettävää mielenosoitusta suorana kello 18.45 alkaen.

Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa on tänään suunnitteilla tuhansia presidentti Donald Trumpin vastaisia mielenosoituksia. Hands Off -mielenosoituksissa vastustetaan ”hallitusta, taloutta ja perusoikeuksia vastaan suunnattua hyökkäystä”.

Vasemmistojärjestöjen mukaan Yhdysvalloissa yli 500 000 ihmisen odotetaan lähtevän tänään kaduille osoittamaan mieltään muun muassa Washingtonissa ja Floridassa vastustamaan Trumpin ”autoritaarista ylilyöntiä ja miljardöörien tukemaa agendaa”. Aiheesta uutisoi muun muassa Guardian.

Yhdysvaltojen lisäksi mielenosoituksia on suunnitteilla eri puolilla maailmaa, muun muassa Britanniassa.

Mielenosoitukset seuraavat Yhdysvaltain osakemarkkinoiden romahdusta aiemmin tällä viikolla, kun presidentti Donald Trump määräsi tuontitullit.

Toimiensa taloudellisista seurauksista huolimatta Trump on sanonut, että hänen politiikkansa ei tule koskaan muuttumaan. Trumpin kannatusluku on laskenut tällä viikolla 43 prosenttiin, joka on Reutersin kyselyn mukaan hänen alhaisin lukunsa virkaanastumisensa jälkeen.