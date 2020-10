Trump suuntaa pian vaaliuurnille Floridassa – jo 53 miljoonaa ihmistä on äänestänyt ennakkoon presidentinvaaleissa

Trump otti äänestyssuunnitelmansa esille perjantaina kampanjatilaisuudessa Floridan The Villagesissa, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Valkoinen talo kertoi jo torstaina, että Trump aikoo äänestää ennakkoon kotiosavaltiossaan. Hänen äänestyspaikkansa on mediatietojen mukaan West Palm Beachissa. Trumpin pysyväksi asuinpaikakseen ilmoittama Mar-a-Lagon kartano sijaitsee Palm Beachissa, mutta asuinalueella ei ole omaa ennakkoäänestyspaikkaa, kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Vaalitilaisuudessa Trump painotti, ettei äänestä postitse. BBC:n mukaan Trump on äänestänyt aiemmin postitse ainakin kolmissa vaaleissa. Näissä vaaleissa Trump on kuitenkin pyrkinyt jatkuvasti kyseenalaistamaan postiäänestyksen luotettavuutta. Presidentin väitteille ei ole löytynyt totuuspohjaa.

New Yorkissa koko ikänsä asunut Trump vaihtoi Floridan kotiosavaltiokseen vasta viime vuonna.

New York Times -lehti arvioi tuolloin, että yhtenä syynä muutokseen ovat osavaltioiden eriävät verotuskäytännöt. Lehden mukaan Floridassa ei kerätä sen enempää osavaltion tuloveroa kuin perintöveroakaan, mikä on tehnyt siitä kiinnostavan kohteen varakkaiden keskuudessa. Trump oli myös jatkuvasti tukkanuottasilla sekä New Yorkin osavaltion että kaupungin poliittisen johdon kanssa muun muassa veroasioistaan.