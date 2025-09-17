Demokraatit ovat niin ikään harkinneet kokoontuvansa välivaalien alla.

Yhdysvalloissa republikaanipuolue aikoo pitää ensi vuoden välivaalien alla poikkeuksellisesti puoluekokouksen, sanoi presidentti Donald Trump tiistaina paikallista aikaa.

Suuria puoluekokouksia pidetään Yhdysvalloissa tavallisesti neljän vuoden välein, ennen presidentinvaaleja. Edellisen kokouksensa republikaanit pitivät Wisconsinin Milwaukeessa viime vuoden heinäkuussa.

– Republikaanit aikovat pitää välikokouksen esitelläkseen merkittäviä asioita, joita olemme tehneet vuoden 2024 presidentinvaalien jälkeen, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Puoluekokouksen tarkkaa ajankohtaa ja paikkaa ei ole Trumpin mukaan vielä päätetty.

– Se tulee olemaan melkoinen tapahtuma ja erittäin jännittävä, hän lisäsi.

"Presidentti seuraa esimerkkiämme"

Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, että demokraatit ovat niin ikään harkinneet kokoontuvansa ensi vuoden välivaalien alla.

Uutissivusto Axios kertoi elokuussa lähteidensä pohjalta, että demokraatit harkitsevat perinteistä puoluekokousta pienimuotoisempaa kokoontumista vuodelle 2026. Puoluekokouksen järjestäminen voisi auttaa demokraatteja varainkeruussa ja mediahuomion saamisessa, kun he pyrkivät ottamaan takaisin vallan edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Päivä Axiosin uutisen julkaisemisen jälkeen Trump sanoi Truth Socialissa, että hän harkitsee ehdottavansa, että republikaanit järjestäisivät kansallisen puoluekokouksen juuri ennen välivaaleja.

Yhdysvaltalaislehti Hillin mukaan demokraattien kansalliskomitean DNC:n edustaja on sittemmin vahvistanut lausunnossa, että ensi vuodelle on yhtenä vaihtoehtona harkinnassa muun muassa iso kokoontuminen ennen välivaaleja.

– Imitaatio on vilpittömin imartelun muoto, ja olemme huvittuneita siitä, että presidentti seuraa esimerkkiämme, DNC:n edustaja vastasi Trumpin puoluekokousilmoitukseen tiistaina paikallista aikaa.