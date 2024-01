Trump on voittamassa republikaanien vaalikokoukset Iowassa

Iowan historian kylmimmät vaalikokoukset

Iowa vetää katseita puoleensa sen vuoksi, että se on osavaltio, joka käynnistää republikaanien esivaalikauden. Iowassa ei kuitenkaan järjestetä esivaaleja vaan vaalikokoukset, mistä johtuvat muun muassa tiukat kellonaikarajoitukset äänien antamiselle.

Ensimmäisenä oleminen tarkoittaa, että Iowasta on tullut yhdessä New Hampshiren kanssa eräänlainen esivaaliprosessin tuuliviiri ja ehdokkaiden kohtalonnäyttäjä: näissä osavaltioissa heikosti menestyneet ehdokkaat ovat usein jättäytyneet kisasta pois. New Hampshiren esivaalit järjestetään ensi viikolla.