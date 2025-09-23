Yhdysvaltain presidentti otti kantaa tunnetun lääkeaineen turvallisuuteen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ohjeisti liittovaltion lääkevirastoa FDA:ta ilmoittamaan lääkäreille uudesta linjauksesta kipulääke parasetamolin suhteen.

Trump väittää kipulääkkeen kohottavan riskiä autismiin lapsella, mikäli lääkettä käytetään raskaana ollessa. Aiheesta uutisoi CNN.

– Suositellaan vahvasti, että raskaana olevat naiset rajoittavat Tylenolin käyttöä, ellei se ole lääketieteellisesti tarpeen, Trump sanoo.

Yhdysvalloissa tunnetuimmasta parasetamolivalmisteesta käytetään nimitystä Tylenol.

Presidentti lisää, että lääkettä voi käyttää, jos se on välttämätöntä, esimerkiksi korkean kuumeen hoitoon.

FDA:n tiedotteessa turvallisuusohjeen muuttamisesta sanotaan, että vaikka monissa tutkimuksissa on kuvailtu parasetamolin ja neurologisten häiriöiden yhteyttä, näiden syysuhdetta ei ole pystytty toteamaan ja vastakkaisiakin tuloksia sisältäviä tutkimuksia on julkaistu.

Parassetamolia sisältäviin tuotteisiin tulisi merkitä niiden mahdollisista neurologisista vaikutuksista lapseen raskauden aikana. Lääkevirasto kertoo lähettäneensä lääkäreille kirjeen, jossa mahdollisesta vaarasta kerrotaan.

Ammattijärjestö: Vastuuton ulostulo

Yhdysvaltalainen synnytyslääkäreiden ja kätilöiden ammattijärjestö ACOG on pitkään ollut sitä mieltä, että parasetamoli on yksi ainoita turvallisia kivunlievittäjiä raskaana oleville naisille.

Järjestö kutsui tuoreessa tiedotteessaan Trumpin väitteitä vastuuttomiksi.

– Yksikään arvostettu tutkimus ei ole onnistunut toteamaan, että parasetamoli aiheuttaisi minkään raskauskolmanneksen aikana käytettynä neurologisia kehityshäiriöitä lapsilla, ACOG:n johtaja Steven Fleischman totesi järjestön tiedotteessa.

Fleischmanin mukaan vasta viime vuonna julkaistiin yksi laadukkaimmista aihetta käsitelleistä tutkimuksista, jonka johtopäätöksissä todettiin, että raskaudenaikaista parasetamolin käyttöä ei voinut yhdistää kasvaneeseen autismin, ADHD:n tai kehitysvamman saamisen riskiin.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema New Yorkin yliopiston lääketieteen etiikan yksikön johtaja Arthur Caplan kutsui Trumpin julkistusta vaaralliseksi, epätieteelliseksi ja täydeksi disinformaatioksi.

– Pelkään, että raskaana olevat naiset alkavat tuntea syyllisyyttä Tylenolin käyttämisestä, hän sanoi.

Suomen viranomaiset: Parasetamol ensisijainen vaihtoehto, mutta tulee harkita

Suomen viranomaiset pitävät parasetamolin käyttöä raskauden aikana ensisijaisena vaihtoehtona, mikäli lääkkeellinen kivunhoito on tarpeen.

Parasetamolin käyttö alkuraskaudessa ei lisää epämuodostumariskiä, kerrotaan yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden ylläpitämällä Terveyskylä-sivustolla.

Näin sivustolla sanotaan sanasta sanaan:

Tutkimuksissa parasetamolin toistuva tai pitkäaikainen käyttö raskauden aikana on liitetty muun muassa lasten myöhemmän neuropsykiatrisen kehityksen häiriöihin, kohonneen piilokiveksen riskiin pojilla sekä sikiön valtimotiehyen sulkeutumiseen. Tutkimusnäyttö edellä mainitusta on vielä alustavaa, mutta kuten kaikkien lääkkeiden käyttöä raskauden aikana, myös parasetamolin käyttöä tulee huolella harkita ja käyttää mahdollisuuksien mukaan ainoastaan tilapäisesti tai vain tarvittaessa annostellen.

Nykytiedon valossa ei ole mahdollista antaa selkeää suositusta raskauden aikana turvallisesta annoksesta tai käytön kestosta. Neuvottele tarvittaessa lääkärin kanssa asiasta.