Trump määräsi valmistelut Kiina-tullien laajentamiseksi – koskisi lähes kaikkea

Lighthizerin mukaan prosessin yksityiskohdista on luvassa lisätietoa maanantaina ja lopullinen päätös tehdään myöhemmin.

Uusien tullien alaiseksi joutuvan tuonnin arvo on noin 300 miljardia dollaria. Trump on uhannut tullien laajentamisella ennenkin, mutta vasta nyt hän on määrännyt hallintonsa valmistelemaan asiaa.