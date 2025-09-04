Tuomari kumosi Trumpin Harvardin yliopiston rahoitusleikkaukset

Harvard on ollut eturintamassa Trumpin kampanjassa huippuyliopistoja vastaan sen jälkeen, kun se kieltäytyi taipumasta hallinnon vaatimuksiin.

Yhdysvaltalainen tuomari määräsi keskiviikkona, että presidentti Donald Trumpin hallinnon Harvardin yliopistolle määräämät merkittävät rahoitusleikkaukset kumotaan. Trump on perustellut leikkauksia syyttämällä Harvardia antisemitismistä ja puolueellisuudesta.

Tuomioistuin kumosi Trumpin rahoituksen jäädytysmääräykset ja lopettamiskirjeet, koska ne rikkovat Yhdysvaltain perustuslain ensimmäistä lisäystä, Bostonin liittovaltion tuomari Allison Burroughs totesi päätöksessään.

– Kaikki Harvardin rahoituksen jäädytykset ja lopetukset, jotka on tehty jäädytysmääräysten ja lopettamiskirjeiden perusteella 14. huhtikuuta 2025 tai sen jälkeen, kumotaan ja mitätöidään.

Burroughs viittasi Harvardin omiin myönnytyksiin oikeudessa, joiden mukaan kampuksella oli esiintynyt antisemitismiä – mutta totesi, ettei hallinnon määräämillä rahoitusleikkauksilla ollut vaikutusta itse ongelmaan.

Tuomari totesi, että antisemitismisyytösten ja sen tutkimuksen välillä, jota rahoituksen lakkauttaminen koski, ei todellisuudessa ollut juurikaan yhteyttä. Hänen mukaansa todisteiden valossa näytti vahvasti siltä, että Trumpin hallinto käytti antisemitismiä tekosyynä ideologisesti motivoidulle hyökkäykselle maan johtavia huippuyliopistoja vastaan.

Harvard Trumpin ykköskohde

Harvard on ollut eturintamassa Trumpin kampanjassa huippuyliopistoja vastaan sen jälkeen, kun yliopisto kieltäytyi muuttamasta opetuskäytäntöjään, uudistamasta opiskelijavalintojaan tai lakkauttamasta monimuotoisuusohjelmiaan hallinnon vaatimusten perusteella.

Harvard nosti huhtikuussa kanteen Trumpin hallintoa vastaan saadakseen yli kahden miljardin dollarin jäädytetyt varat palautettua. Trumpin hallinto puolusti toimiaan väittäen, että ne olivat oikeudellisesti perusteltuja, koska Harvard ei ollut riittävästi suojellut juutalaisia ja israelilaisia opiskelijoita etenkään Gazan sotaa vastustaneissa protesteissa yliopiston kampuksella.

Rahoitusleikkausten seurauksena Harvard on joutunut keskeyttämään kunnianhimoisia tutkimusohjelmia etenkin kansanterveyden ja lääketieteen aloilla.