Ex-pääministeri Esko Aho: Venäjä pysyy naapurissa aina – uudenlaisiin suhteisiin varauduttava

Entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) ei usko, että Suomen suhteet Venäjään palautuisivat ennalleen edes mahdollisen Ukrainan rauhan jälkeen. MTV:n Uutisextran haastattelussa Aho kuitenkin kehotti päättäjiä varautumaan siihen, että Venäjänkin kanssa suhteita pitää jotenkin jatkaa.

Esko Aho toimi pääministerinä 90-luvun alussa, kun Suomi viimeksi joutui sopeutumaan ympäröivän maailman myllerrykseen.



Nykyisiä päättäjiä Aho kehottaa pitämään katseen tarpeeksi kaukana ja muistamaan paitsi nopean niin myös hitaan ajattelun tärkeyden.



– Täytyy erityisesti keskittyä siihen hitaaseen ajatteluun. Ei tarvitse joka rysäykseen ja risaukseen ottaa kantaa välittömästi, vaan pitää katsoa pitkää linjaa, pohdiskeli Aho.

Venäjä pysyy naapurissa aina

Aho ei usko, että esimerkiksi entiset normaalisuhteet Venäjään palaisivat, vaikka Ukrainaan saataisiin rauha. Tulevaisuuteen pitää silti varautua.



– Suomessa on hyvä pitää mielessä se, että kun me olemme tässä Venäjän naapurissa joka tapauksessa aina, niin meidän pitää varautua hyvin monenlaisiin uusin normaaleihin, totesi Aho.



Ahon mukaan Suomen on myös syytä painottaa, että NATO on Suomelle puolustusratkaisu. Vaikka sen toteaminen nyt tuntuu itsestään selvältä, niin sillä voi olla tulevaisuudessa merkitystä.



– Me emme liittyneet Natoon vihamieleisenä toimena Venäjää vastaan, vaan me liityimme Natoon siksi, että Venäjä rikkoi ne sopimukset mihin se oli sitoutunut ja meidän täytyi täydentää omaa itsenäistä puolustustamme, tähdentää Aho.

Amerikkaan voi luottaa, muttei liikaa

NATO ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa ovat Suomelle strateginen turvallisuusvalinta. Ahon mielestä se ei kuitenkaan poista tarvetta kansallisen puolustuksen kehittämiseltä.

Presidentti Donald Trumpin puheet ovat herättäneet myös kysymyksiä siitä, voiko NATO:on ja Yhdysvaltoihin luottaa. Aho vastaa kertomalla viime vuonna Yhdysvaltain vierailullaan saamansa vastauksen.

– Eräs trumpisti kiteytti ohjeen niin, että ”trust in America, but not too much” eli että luottakaa Amerikkaan, mutta ei liikaa. Minä luulen, että tämä on hyvä ohje. Ja erityisesti mitä tulee puolustukseen, niin Euroopan pitää luottaa enemmän itseensä, arvelee Aho.

Puolustuksen lisäksi myös talous pantava kuntoon

Euroopan omaan puolustukseen pitää nyt siis panostaa, mutta Ahon mielestä vähintään yhtä tarpeellista on talouden kilpailukyvyn parantaminen.

Eurooppa on laiminlyönyt tutkimuksen, talouden ja kilpailukyvyn kehittämistä. Ahon mukaan Euroopassa puhutaan paljon arvoista, mutta pelkästään niillä ei globaalissa kilpailussa pärjää.

– Arvojen lisäksi pitää olla aivoja ja lihaksia. Ja Euroopassa on nyt puute molemmista. Euroopan uskottavuus ei korjaannu pelkästään sillä, että Eurooppa sanoo tekevänsä investointeja puolustukseen ja olevansa entistä vahvempi yhdessä. Euroopan pitää panna teollisuutensa ja taloutensa parempaan kuntoon, vaatii Aho.

Vain Trump voi vauhdittaa tulitaukoa

Aho arvioi, että tulitauko Ukrainaan saattaa vaatia pitkät neuvottelut. Nyt nopea tulitauko Ukrainassa näyttää Ahon mielestä mahdolliselta vain, jos Yhdysvallat siihen painostaa.



– On aivan selvää, että tulitaukoonkin menee aikaa, rauhasta nyt puhumattakaan. Peli on edelleen pahasti kesken, mutta siinä on yksi jokerikortti ja se on tietysti presidentti Trump, jolla on kova halu saada rauha tai ainakin tulitauko aikaiseksi, pohtii Aho.



Toistaiseksi Trump on painostanut enemmän Ukrainaa, mutta Aho ei pidä mahdottomana, että seuraavaksi voidaan painostaa myös Venäjää. Trumpin toimia on kuitenkin hankala ennakoida.

Suomi on osa Pohjolaa

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) totesi taannoisella Baltian-vierailullaan, että Suomi on neljäs Baltian maa. Aho kiistää määritelmän. Baltian maat ovat kumppaneita, mutta Ahon mielestä Suomi kuuluu Pohjoismaihin.



Pohjoismaiden Nato-jäsenyydet ovat Ahon mukaan luoneet uusia mahdollisuuksia, jotka pitäisi nyt sekä taloudessa että politiikassa hyödyntää.

– Sillä on myös vaikutuksia muuhunkin kuin turvallisuuspolitiikkaan. Se edesauttaa pohjoismaisen yhteistyön syventämistä ja siihen pitäisi nyt politiikan ja talouden toden teolla tarttua, kannustaa Aho.

