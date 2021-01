Trump julkaisi lausunnon edustajainhuoneen enemmistön puollettua virkasyytettä – ei mainitse asiaa sanallakaan, mutta tuomitsee kongressiin

Kyseessä on presidentin ensimmäinen julkinen lausunto sen jälkeen kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen enemmistö puolsi Trumpin virkasyytteeseen asettamista. Virkasyytettä Trump ei kuitenkaan lausunnossaan mainitse lainkaan.

Trump viittaa liikkeellä itsensä ja kannattajiensa käyttämään tunnuslauseeseen "Make America Great Again".

– Kukaan todellinen tukijani ei voisi koskaan tukea poliittista väkivaltaa tai käyttäytyä epäkunnioittavasti lainvalvojia tai Amerikan lippua kohtaan. Kukaan todellinen tukijani ei voisi koskaan uhata tai ahdistella toisia amerikkalaisia. Jos teet jotain näistä asioista, et tue liikettämme, vaan hyökkäät sitä sekä maatamme vastaan, emmekä voi sallia sitä, Trump kertoo.

– Väkivallalle ei ole koskaan oikeutusta. Ei tekosyitä, ei poikkeuksia. Amerikka on lakien kansakunta. Ne, jotka osallistuivat viime viikon väkivaltaisuuksiin, tuodaan oikeuden eteen.

"Amerikkalaiset ansaitsevat saada äänensä kuuluville rauhanomaisin keinoin"

Videolla Trump pyytää kaikkia, jotka "ovat koskaan uskoneet agendaamme", miettimään tapoja helpottaa jännitteitä ja edistää rauhaa maassa. Hän viittaa myös tuleville päiville ympäri maata suunniteltuihin mielenosoituksiin ja kehotti rauhanomaiseen toimintaan. Yhdysvalloissa ääriryhmien on pelätty suunnittelevan lisää mellakoita ennen ensi viikon keskiviikkona pidettäviä Bidenin virkaanastujaisia.

Liittovaltion poliisi FBI on varoittanut aseellisista mielenilmauksista, joita on suunnitteilla ympäri maata virkaanastujaisten alla. FBI:n tietojen mukaan mielenilmauksia on suunnitteilla tulevan viikonlopun ja virkaanastujaispäivän välisenä aikana kaikkien 50 osavaltion pääkaupunkeihin sekä Washingtoniin.