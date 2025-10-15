Time-lehti kehui Trumpin saavuttamaa rauhansopimusta voitoksi, mutta presidentti närkästyi kuvavalinnasta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump soimasi Time -lehden maanantaina julkaistua kansikuvaa "kaikkien aikojen huonoimmaksi".

– He "hävittivät" hiukseni, ja pääni päällä leijui jotain, joka näytti leijuvalta kruunulta, mutta se oli äärimmäisen pieni. Todella outoa! presidentti pohti Truth Social -palvelussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen X-palvelussa.

Alaviistossa otetussa kuvassa presidentti katsoo kaukaisuuteen auringonvalon valaistessa hänet takaapäin.

– En ole koskaan pitänyt kuvien ottamisesta alhaalta päin, mutta tämä on superhuono kuva, ja se ansaitsee tulla haukutuksi. Mitä he tekevät ja miksi? Trump kirjoittaa.

Trumpia pilkattiin ja puolustettiin

Kuva herätti myös hilpeyttä sosiaalisessa mediassa, jossa muun muassa Trumpin vastustajana profiloitunut Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom liittyi pilkkaan julkaisemalla kuvan, josta Trumpin leuka oli pikselöity piiloon.

The Guardianin mukaan presidentti löysi puolustajan yllättävältä taholta, kun Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kritisoi uutiskuvaa Telegramissa.

– Tämä on hämmästyttävää: valokuva paljastaa paljon enemmän valokuvan valinneista henkilöistä kuin valokuvassa esiintyvästä henkilöstä, hän kirjoitti.

– Vain sairaat ihmiset, ihmiset, joilla on pakkomielle pahansuopuudesta ja vihasta - ehkä jopa perverssit - ovat voineet valita tällaisen kuvan.

Timen varsinainen juttu on positiivinen: Gazan rauha nimetään presidentin toisen kauden merkittäväksi saavutukseksi ja strategiseksi käännepisteeksi Lähi-idän tilanteessa.

Trump on useamman kerran valikoitunut Time-lehden kanteen, toisinaan myös kriittisessä ja ei-imartelevassa valossa.

Lehti on myös kaksi kertaa valinnut hänet vuoden henkilöksi.