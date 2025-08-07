Trump haluaa jättää paperittomat väestölaskennan ulkopuolelle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump heinäkuussa 2025
Julkaistu 07.08.2025 18:33

MTV UUTISET – STT

Yhdysvaltain presidentti haluaa maahan sellaisen väestölaskennan, joka ei huomioisi paperittomia siirtolaisia.

Perustuslain edellyttämä väestönlaskenta tehdään kymmenen vuoden välein ja siihen lasketaan myös maassa luvatta olevat henkilöt. Nyt Donald Trump haluaa tähän muutoksen.

– Olen antanut kauppaministeriöllemme ohjeet aloittaa välittömästi uuden ja erittäin tarkan väestönlaskennan laatimisen, Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa.

Väestönlaskenta ratkaisee esimerkiksi edustajainhuoneen paikkojen ja presidentinvaalien valitsijoiden jakautumisen eri osavaltioiden kesken.

Edellisellä presidenttikaudellaan Trump yritti lisätä väestölaskentaan kysymyksen siitä, onko vastaaja Yhdysvaltojen kansalainen. Silloin korkein oikeus esti toimenpiteen.

